tmw Virtus Entella, lunedì vertice con Tedino. Può essere lui l'erede di Boscaglia

Dopo aver salutato Roberto Boscaglia la Virtus Entella ha individuato il suo erede sulla panchina per la prossima stagione. Si tratta di Bruno Tedino, ex di Pordenone, Palermo e Teramo, che lunedì incontrerà la dirigenza ligure per trovare l'accordo e dare il via a un nuovo capitolo della sua carriera.