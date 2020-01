Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il centrocampista Luca Mazzitelli, classe ‘95, è arrivato in mattinata a Chiavari per firmare il contratto che lo legherà alla Virtus Entella. Il giocatore si trasferirà in Liguria in prestito fino a fine stagione. In calce la foto del neo biancoceleste a colloquio con il tecnico Roberto Boscaglia e il direttore sportivo Matteo Superbi.