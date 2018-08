TMW - Virtus Entella, per Benedetti è ormai corsa a due tra Ascoli e Lecce

© foto di Luca Sanguinetti

È ormai corsa a due tra Ascoli e Lecce per Simone Benedetti. Secondo quanto raccolto da TMW, il futuro del difensore della Virtus Entella sarà in bianconero o in giallorosso. Il classe '92 era stato cercato nelle ultime settimane anche da Perugia e Cittadella.