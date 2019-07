© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Virtus Entella a caccia di rinforzi. Nel mirino c’è Antonio Mazzotta, esterno svincolato dopo lw radiazione del Palermo. Contatti in corso, lunedì possibile incontro per provare a chiudere. L’Entella si muove e potrebbe presto concretizzare per un rinforzo in vista del campionato di Serie B. Mazzotta-Virtus Entella, lavori in corso...