tmw Virtus Entella, sondaggio per Rizzo

Virtus Entella al lavoro sul mercato. Sondaggio per Alberto Rizzo, che era obiettivo di mercato anche del Palermo. Contatti in corso, un’idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Il difensore ex Cittadella è un nome al vaglio dell’Entella. E potrebbe essere il prossimo rinforzo per Tedino...