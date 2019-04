TMW - York Capital-Palermo, frenata. Contatti con Arkus, le ultime

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

York Capital e Il Palermo, fase di stallo. Si registra una frenata tra le parti, nonostante la volontà del fondo americano di rilevare la società rosanero. Il motivo? Il debito Mepal di 20 milioni di euro. Affinché York Capital rilevi il club servirebbe un passo indietro da parte di chi ha creato il problema Mepal negli anni passati. Una fase di stallo che al momento sembra difficilmente risolvibile, ma potrebbero esserci dei contatti anche nelle prossime ore. York Capital vuole il Palermo, ma senza incorrere in problemi futuri e andrebbe quindi eliminata la clausola relativa all’acquisto di Mepal nell’accordo di acquisto per favorire il passaggio di proprietà agli americani.

Proseguono quindi i contatti tra la proprietà del Palermo e un altro gruppo, segnatamente si tratta di Arkus Network. I vertici sono segnalati nel capoluogo siciliano e potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore. Ma a questo punto è lecito chiedersi in che maniera un eventuale nuovo acquirente - Arkus o altri gruppi che potrebbero presentarsi - possa risolvere la questione Mepal senza andare incontro a problematiche. Ore calde per il Palermo, che dopo aver ingaggiato Delio Rossi al posto di Stellone deve giocare un’altra partita fuori dal campo: la cessione societaria. E York Capital, al momento, rallenta...