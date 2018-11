Tonali in Nazionale: "Emozionatissimo al momento della chiamata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della convocazione in azzurro. "Ero emozionatissimo quando mi hanno comunicato la convocazione del commissario tecnico Mancini. Un onore, un’occasione. Sono felice, ma sinceramente ci ho pensato due ore, venerdì, e ci penserò da adesso in avanti. Prima dovevo concentrarmi su questa partita, che per il Brescia era troppo importante".