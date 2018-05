Top 11 Serie B: la conferma di Di Lorenzo. Pronto alla A con l'Empoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo essersi messo in luce nella passata stagione con la maglia del Matera in Serie C il terzino Giovanni Di Lorenzo, classe '94, si è confermato in Serie B con la maglia dell'Empoli. Dopo aver rivestito vari ruoli nella prima parte di stagione (terzino destro, centrocampista destro e difensore centrale) sotto la guida di Vincenzo Vivarini, il calciatore toscano ha poi trovato la sua dimensione come terzino destro nella difesa a quattro varata, e non più cambiata, da Aurelio Andreazzoli. Una posizione che oltre a blindare la retroguardia azzurra ha permesso al calciatore di esprimere tutte le sue qualità con ben sei assist (a cui si aggiungono i due messi a segno in precedenza) e una rete pesantissima a Frosinone in uno scontro diretto che ha permesso all'Empoli, poi vittorioso, di riprendere per la seconda volta i ciociari. Il suo futuro, salvo sorprese, sarà ancora in Toscana in cui proverà a confermarsi ancora contro avversari di maggior calibro.