Top 11 Serie B: Luperto pronto a un altro step. E a essere l'erede di Albiol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione positiva alla Pro Vercelli per assaggiare il calcio dei grandi il difensore centrale Sebastiano Luperto ha alzato l'asticella in questa stagione andando a vestire la maglia dell'ambizioso Empoli appena retrocesso e desideroso di riconquistare la massima serie immediatamente. In Toscana il classe '96 si è confermato ed è cresciuto, tanto da conquistare la chiamata dell'Under 21, in una stagione trionfale per i colori azzurri e impreziosita da due reti belle e pesanti nella corsa promozione. Il piccolo Albiol, a cui è stato paragonato e dice di ispirarsi per le sue qualità di regista difensivo oltre che di marcatore, è ora pronto per lo step successivo magari proprio a Napoli, che ne detiene il cartellino, per allenarsi al fianco dello spagnolo e poi magari prenderne il posto in futuro. L'Empoli proverà comunque a confermarlo.