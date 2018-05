Top 11 Serie B: Stulac crescita lenta e inarrestabile. Con la A nel destino

© foto di Federico Gaetano

Una crescita lenta con una prima parte di stagione passata spesso in panchina, dopo le 14 presenze in Serie C dell'anno precedente, prima di una vera e propria esplosione al centro della linea mediana del Venezia. Leo Stulac, sloveno classe '94, ha iniziato solo a gennaio a mostrare di che pasta era fatto e quali (e quante) qualità aveva nei piedi. Da allora ha infatti saltato appena due gare, una per rispondere alla convocazione in Nazionale, mettendo a segno cinque reti e guidando il centrocampo con intelligenza, dinamismo e classe, fornendo assist illuminanti per i compagni e facendo accendere su di lui i riflettori del calciomercato specialmente perché a lungo si è scritto che il calciatore era a scadenza di contratto, rappresentando così una ghiotta occasione a parametro zero, quando invece il suo rapporto coi veneti scade nel 2019. Le sirene in estate, specialmente se il Venezia non riuscirà a raggiungere Empoli e Parma in Serie A, suoneranno comunque forti per lo sloveno con Atalanta e Genoa oltre al Leeds che si stanno già muovendo per avere il suo cartellino.