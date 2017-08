Torino, ecco Burdisso: "Vestire questa maglia una grande opportunità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime parole da giocatore del Torino per Nicolas Burdisso, arrivato oggi in granata a titolo definitivo: “Per prima cosa desidero ringraziare il Presidente Cairo, il direttore Petrachi e Sinisa Mihajlovic per la fiducia e per questa grande opportunità che mi hanno concesso. Cercavo una sfida così. Il Toro è una Società con una storia unica, un patrimonio del calcio italiano, un club con grandi ambizioni. Sono molto contento perché io mi identifico nello spirito di questa squadra, non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni, consapevole del mio ruolo e di poter ancora offrire un valido contributo: sia nella quotidianità degli allenamenti, sia in partita”.