Secondo quanto raccolto da Sky il Levante ha avviato i contatti con l'agente di Simone Zaza per testarne la disponibilità. L'attaccante del Torino ha già militato in Spagna, peraltro con i cugini del Valencia. In questa prima parte di stagione il 28enne ha raccolto 20 presenze segnando 6 reti.