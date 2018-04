Torna titolare e subito al gol. Pro Vercelli ultima, ma Bifulco può sorridere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il suo gol ha aperto le danze, ma non è bastato per strappare neanche un punto a un Empoli che vede la promozione in Serie A. Nella Pro Vercelli nuova ultima della classifica di B, un accenno di sorriso può vantarlo Alfredo Bifulco. Protagonista nel 4-3-3 della prima parte di stagione delle Bianche Casacche, visto meno in campo col passaggio al 3-5-2. Oggi è tornato titolare contro i toscani nel (quasi) inedito ruolo di seconda punta e ha convinto, come del resto sempre fatto quando ha giocato da titolare. Trovando anche la via della rete, subito: non è bastato per un risultato positivo, ma può essere un segnale positivo per un nuovo inizio.