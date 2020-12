Toscana pirotecnica. A Pisa e Firenze i tifosi "accendono" il tifo ma non il gioco

Probabilmente fiutando l'impossibilità di farlo la notte di San Silvestro a Pisa, prima, e Firenze, poi, le due tifoserie di casa hanno deciso di darsi ai fuochi d'artificio per sostenere le rispettive squadre negli impegni del turno infrasettimanale.

Pisa e Fiorentina, però, non vanno oltre il pari entrambe (0-0 col Pescara i nerazzurri, 1-1 col Sassuolo i Viola) evidenziando come i problemi, purtroppo, non si risolvono solo con la spinta del tifo.

Anche se, occorre dirlo, la posizione del Pisa è nettamente migliore rispetto a quella dei rivali di una vita oggi nelle mani di Cesare Prandelli. Con tre risultati utili consecutivi, di cui due vittorie, Luca D'Angelo e i suoi ragazzi sono riusciti quanto meno ad uscire dalla zona rossa staccandola di quattro punti. Cosa, questa, che è ancora non è riuscita alla Fiorentina.

Per capire se la cura a base di polvere pirica per le due toscane avrà davvero funzionato bisognerà attendere la nuova riprova del campo. A Lecce, per i nerazzurri, e col Verona al Franchi per i viola. Con la speranza che da ambo le parti il Natale porti finalmente un po' di gioia in un 2020 finora complicato.