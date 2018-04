Tour de force per l'Entella: tre scontri diretti in 10 giorni

Brescia, Cesena e Avellino. In poco più di dieci giorni la Virtus Entella si gioca un bel pezzo di salvezza con tre scontri diretti consecutivi di cui solo uno in casa. Si parte questo pomeriggio alle 18:00 al Rigamonti contro una squadra che in casa sta costruendo la propria salvezza con ben 10 punti conquistati su 12 nelle ultime quattro gare. Domenica pomeriggio i liguri andranno a far visita a un'altra squadra che in casa viaggia su ritmi altissimi come il Cesena (24 punti in 16 partite con appena due sconfitte all'attivo) per poi chiudere il tour de force sei giorni dopo in casa contro un Avellino alle prese con il cambio di allenatore. Tre gare che diranno molto sul futuro dell'Entella anche se poi mancherà ancora parecchio alla fine della stagione e ci sarà da stare sull'attenti, comunque vada, fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata.