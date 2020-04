Trapani, ag. Piszczek: "Speriamo che possa mostrare il suo valore e aiutare il club"

vedi letture

Intervistati da Seriebnews.com gli agenti di Filip Piszczek, Marcin Michalak e Daniels Weber della INNfootball agency, hanno parlato del futuro del giocatore che è rimasto in Italia anziché tornare in patria prima della chiusura totale causata dall'emergenza Coronavirus: “Il trapani ha tempo a sufficienza per decidere se acquistarlo a tempo definitivo, speriamo solo che il campionato possa riprendere e che Filip possa aiutare la squadra a salvarsi e mostrare il proprio potenziale. - concludono gli agenti - Se ciò dovesse accadere, sono sicuro che anche l’anno prossimo giocherebbe in Italia“.