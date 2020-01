© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il futuro di Salvatore Aloi potrebbe essere ancora in Sicilia, ma con una maglia diversa da quella del Trapani. Il centrocampista classe ‘96 infatti non sembra rientrare nei piani di mister Castori ed è finito nel mirino del Catania che avrebbe avanzato una richiesta per averlo in questa finestra di mercato. Aloi andrebbe a prendere il posto di Jacopo Dall’Oglio destinato a vestire la maglia del Livorno. Lo riporta Trapanigranata.it