Trapani, Baldini: "A La Spezia per riprenderci quello che ci manca"

Francesco Baldini, allenatore del Trapani, ha così presentato in conferenza stampa la sfida odierna contro lo Spezia: "Nelle ultime due partite abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato, ne siamo consapevoli, quindi bisogna andare a La Spezia per riprenderci quello che ci manca. Col massimo rispetto per i liguri che sono una squadra forte, ma noi siamo in crescita. Sono contento che la mia squalifica sia stata ridotta a una giornata, ma non era giusta: non ho assolutamente pronunciato quelle frasi. Non so se le ha dette qualcuno intorno a me... Io sono di Massa e sento molto la gara con lo Spezia, quindi sono felice di poter essere in panchina. Loro cercheranno di non farci giocare, impedendoci di palleggiare. Noi sappiamo che sarà una partita completamente diversa dalle due precedenti perché anche lo Spezia vive una situazione delicata e ha bisogno dei tre punti. Dovremo essere bravi a sfruttare i loro errori.