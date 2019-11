© foto di Federico De Luca

La sfida contro il Livorno sarà probabilmente decisiva per il futuro di Francesco Baldini sulla panchina del Trapani. In caso di risultato negativo nella sfida salvezza contro i labronici infatti il club siciliano sarebbe pronto a cambiare guida. Secondo Il Giornale di Sicilia il direttore sportivo Luca Nember starebbe infatti pensando a Pierpaolo Bisoli come eventuale sostituto puntando sull’esperienza e la conoscenza della serie cadetta dell’ex allenatore di Cesena e Padova per andare alla caccia della salvezza.