Trapani, Baldini: "Ci è mancato un po' di coraggio. Evacuo si opera"

Fonte: primapaginaonline.it

Il tecnico del Trapani Francesco Baldini è intervenuto in zona mista dopo il k.o. esterno dei siciliani contro l'Ascoli: "Ci è mancato un po' di coraggio in più. Sull’1-1 ci siamo abbassati troppo, ma sono contento della prestazione. Secondo me c’era un rigore per noi. Alcune decisioni arbitrali dubbie. Ma quello che mi danno questi ragazzi mi rende sereno. Purtroppo abbiamo perso Evacuo, che dovrà operarsi d’urgenza al gomito. Il battibecco con Troiano? Non mi piacciono le furbate e non porto rancore a nessuno".