Trapani, Baldini: "Col Pisa gara fondamentale per accorciare classifica"

Monday night per il Trapani, con mister Francesco Baldini che ha parlato alla stampa della gara contro il Pisa: “La squadra ha già smaltito il 5-0 subito a Benevento, abbiamo lavorato bene e con la consapevolezza che per 70’ la gara è stata fatta, anche se poi abbiamo completamente sbagliato gli ultimi 20’: l’aver staccato la spina mi ha dato noia, ma ne abbiamo parlato. A ogni modo, la conoscenza di questa categoria passa anche da scoppole come questa. Pisa? Hanno indisponibili, tanti, ma del ritmo e dell’intensità ha fatto perni cardine del loro modo di essere, per cui dovremmo stare attenti su questo punto di vista. Sarà una gara importante e fondamentale per accorciare positivamente per noi la classifica”.

Sulla rosa: “L’assenza di Del Prete per infortunio muscolare ci pesa molto, ragionerò a 360° su come sostituirlo in una gara determinante come quella di stasera. Jakimovski? E’ una scelta mia, abbiamo preso Grillo, giocatore importante, e io faccio scelte. Nzola ha allentato il ritmo dopo le due giornate di squalifica, e con l’inserimento di Biabiany ha rischiato di non esser convocato: non faccio sconti a nessuno, è la legge del calcio, e infatti lui si è ripreso, forse anche grazie all’aiuto di qualche compagno. Sono per noi due elementi fondamentali, ma la gestione di un gruppo passa anche da queste cose”.

Sul match: “Dovremmo difenderci bene e ripartire, ai nostri difensori devono arrivare palle sporche. Ma siamo sereni, consapevoli che giochiamo anche a casa nostra: dobbiamo avvicinarci quanto più possibile alla quota salvezza facendo punti in queste quattro gare che concludono il girone di andata”.