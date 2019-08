Trapani, Baldini: "Devo inventarmi qualcosa in difesa"

Il tecnico del Trapani Francesco Baldini in conferenza stampa ha analizzato la situazione della propria squadra in vista della sfida contro il Venezia: “In difesa Del Prete e Candela non sono pronti, Scognamillo è squalificato e Pagliarulo è rientrato da poco. C’è da lavorare e devo inventarmi qualcosa, ma i ragazzi mi fanno stare tranquillo e manderò in campo la migliore coppia di centrali possibili. Per quanto riguarda gli altri reparti Tougourdeau è convocato ed è un giocatore fondamentale per noi e per il nostro modo di giocare. Pettinari non ha la condizione per giocare dal primo così come Scaglia, mentre potrei schierare Tulli, ma deciderò domani. Evacuo? È stato operato ieri e mi ha chiamato dopo l’operazione per dirmi che entro cinque giorni sarebbe tornato, ma servirà almeno un mese per riaverlo con noi al 100%, mentre per Corapi i tempi sono più lunghi. - continua Baldini come riporta Goalsicilia.it - Il Venezia è una squadra che fa un calcio propositivo e gioca con tre punte strette, ci siamo preparati bene e abbiamo lavorato per fare la partita in un certo modo. Mercato? Non vedo l’ora che finisca, ho voglia di lavorare con un gruppo e sapere che tutti remeranno forte nella stessa direzione, senza distrazioni”.