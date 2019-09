Trapani, Baldini: "E' lo spirito che conta. Massima fiducia nei miei"

Vigilia di gara in casa Trapani, con la formazione siciliana impegnata nel match della 5^ giornata contro la Cremonese. Del quale ha parlato in conferenza mister Francesco Baldini: “Dobbiamo dimenticare il risultato e quel calcio di rigore che è stata l’unica cosa che ha fatto la Salernitana, a cospetto dei miei ragazzi che hanno fatto una grande prestazione: ma dobbiamo fare ancora meglio, dobbiamo aumentare la concentrazione perché siamo usciti senza punti ancora una volta. In più sono stato espulso, ho letto il referto e mi fa sorridere, io non ho detto niente di quello che era stato refertato: questo mi dà fastidio, ma si può far poco su quello che dice l’arbitro. Certo è che, pur avendo massima fiducia nei miei collaboratori e nel mio staff, mi dispiace non essere in campo con i ragazzi”.

Sulla Cremonese: “Basta vedere cosa hanno speso per capire che sono costruiti per vincere il campionato, chiunque giochi farà bene: noi abbiamo studiato tutte le alternative possibili, abbiamo analizzato bene l’avversario e domani vedremo, ci ributtiamo nella gara. La fortuna è che la Cremonese ha un modo di giocare molto simile alla Salernitana, questo un minimo ci avvantaggia perché sappiamo cosa fare anche se poi in campo sarà un’altra cosa, ci saranno accorgimenti differenti”.

E conclude: “Se i ragazzi vanno in campo come sono andati contro la Salernitana, sono molto fiducioso, è lo spirito che conta, e quello era quello giusto. Gli schemi vengono poi dopo. Turn over? Non sono un amante dei troppi cambi, qualcosina forse cambierò ma non stravolgerò la squadra”.