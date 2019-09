Trapani, Baldini: "I meriti sono dei ragazzi, siamo felici"

Intervistato in mixed zone al termine di Spezia-Trapani, il tecnico dei granata Francesco Baldini ha tessuto le lodi dei suoi ragazzi dopo i 4 gol rifilati alla compagine ligure: "C'è sempre da migliorare, noi lavoriamo tanto per farlo. Questa società è nata da pochissimo tempo, la squadra è stata messa assieme velocemente. Io dovevo conoscere i ragazzi, e loro dovevano fare altrettanto - ammette l'ex mister della Juventus primavera, ripreso dai canali ufficiali dei siciliani -. Sicuramente rivedrò la partita e ci sarà qualcosa da correggere. Il merito va a questi ragazzi, la società mi ha concesso la massima fiducia. Fisicamente non ho mai avuto dubbi che saremmo arrivati: abbiamo preso giocatori che erano fuori rosa nei propri club, alcuni di quelli che c'erano già avevano finito la stagione tardissimo. Il periodo è stato non semplice, ma ci siamo gettati a testa bassa sul lavoro e siamo felici tutti quanti anche per i nostri tifosi".