Trapani, Baldini in bilico. Il futuro si decide contro l'Entella

Entella-Trapani è una sfida che porta con se numerosi temi. Tanti gli ex granata oggi nelle fila del club ligure allenato da quel Roberto Boscaglia che al 'Comunale' fece sognare il calcio dei grandi per una stagione. Entella-Trapani rischia però essere anche la sfida decisiva per il futuro di Francesco Baldini, allenatore che alla guida del Trapani ha raccolto appena quattro punti in sette giornate. Secondo quanto riportato da Tuttosport solo una eventuale vittoria contro i Diavoli Neri potrebbe concedere al tecnico altro tempo alla guida dei siciliani