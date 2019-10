Trapani, Baldini: "Juve Stabia arrabbiata? Noi dovremmo esserlo di più"

Vigilia di gara in casa Trapani, con mister Francesco Baldini che, dopo la prima vittoria stagionale, fa il punto della situazione: "Quello che mi è piaciuto più di tutto domenica scorsa a Spezia, sono state le conferenza stampa dei ragazzi, dove parlavano di squadra, gruppo, hanno pronunciato parole davvero importanti, oltre poi alla prestazione, la migliore finora fatta. La squadra sta crescendo sotto tanti punti di vista, anche sotto la condizione mentale, e ora posso fare scelte, si è alzata la competitività del gruppo: è chiaro che dobbiamo migliorare ancora tanto, ci sono margini importanti, anche se non so dove potrà arrivare questa formazione. Ho solo pensato a lavorare, che forse è l'unica cosa che so fare veramente, ora i risultati ci aiuteranno, ma intanto ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato".

Andando poi al match: "Moduli? Quando ci sono tante circostanze tattiche in una squadra, vuol dire che si sanno occupare bene degli spazi, e lo faremo anche domani. Ovviamente mandando in campo chi sarà al 100%, per garantirmi la partita migliore: abbiamo fuori Corapi ed Evacuo che hanno iniziato a corricchiare ma dovranno fare altre visite, Ferretti dovrà fare un piccolo intervento tra una decina di giorni, e non ci sarà neppure Martina, mentre Tulli e Scaglia partiranno dalla panchina. Servirà concentrazione massima, la Juve Stabia lavora molto sulle palle inattive, e a queste dovremmo stare attenti. Loro sono arrabbiati? Noi dovremmo esserlo di più, non abbiamo ancora fatto niente e non possiamo sottovalutare la gara, per altro casalinga: il peso di giocare al "Provinciale" dobbiamo farlo sentire".

Conclude: "Ci penso io a creare al tensione, è fuori discussione sia così. Sotto pressione la squadra ha mostrato di saper fare buone gare, vuol quindi dire che una certa tensione ci serve durante tutto l'anno: sotto l'atteggiamento mentale una squadra non può permettersi di sbagliare una partita".