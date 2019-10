Trapani, Baldini: "La squadra mi segue, non è come quando ero a Lucca"

Vigilia di gara per il Trapani, che domani farà visita all'Entella, nella gara valida per l'8^ giornata del campionato di B, che arriva dopo la seconda sosta stagionale. Tra i siciliani, è mister Francesco Baldini a parlare in conferenza stampa: "Durante la sosta abbiamo lavorato molto per rimettere in sesto la squadra, specialmente a livello fisico, ma questa settimana l'abbiamo usata per preparare al meglio la partita. Abbiamo recuperato tanti giocatori importanti: Loi, Tulli, Jakimovski sta meglio, Cauz ha alleviato il problema della pubalgia, Scaglia sta meglio con la costola... insomma, inizio ad avere, e non è capitato molto in passato, una più vasta scelta. Chiaro che poi rimangono fuori Corapi ed Evacuo, ma vederli in campo fa piacere, e con loro Ferretti e Martino. L'Entella come noi avrà voglia di rifarsi, ma noi ora dobbiamo andare a cercare punti in tutti i campi: anche io e il mio staff stiamo lavorando molto, diamo il massimo, e vedo la squadra che mi segue, non come a Lucca quando detti le dimissioni perché vedevo che non tutti erano partecipi al 100%. Cerco di trasmettere loro la mia serenità, sento e ho la fiducia della società, qui sto crescendo molto, non voglio ci siano preoccupazioni, solo cattiveria agonistica".

Nessuna nota in più, però, sulla formazione titolare: "Non amo i moduli, ma prediligo il 4-3-3, anche se poi dobbiamo sempre vedere quelle che sono le esigenze della giornata. L'importante è muovere la classifica, anche se alle volte con un punto solo".

Nota conclusiva su Nember, nuovo tassello societario: "E' normale che la società si assesti e continui a farlo, il lavoro dei giornalisti è domandare le cose, ma onestamente io dico che non è che entra uno ed esce un altro, alcuni innesti servono solo per costruire qualcosa di più importante. Tra me e Rubino c'è stima reciproca, e tutti siamo molto concentrati".