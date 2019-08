Trapani, Baldini: “Nzola impari ad allenarsi e sarà titolare”

© foto di Giuseppe Scialla

Francesco Baldini, tecnico del Trapani, ha commentato la sfida persa 1-0 dalla sua squadra contro il Venezia. “Quello che hanno messo in campo i ragazzi è quello che avevano. Hanno dato tutto. Questa sosta cade a pennello, perché hanno bisogno di conoscersi e allenarsi insieme. L’esperienza non l’abbiamo, forse il nostro centrocampo ha fatto 10 partite in tutto in Serie B, e questo ci manca. Taugordeau non era tranquillo mentalmente, me l’ha detto lui, è stato onesto e ho apprezzato che me lo sia venuto a comunicare: è per questo che non ha giocato. Sono contento di aver recuperato Tulli, ma ad alcuni ragazzi ha pesato l’essere fuori rosa nei precedenti club oppure qualcuno non è tranquillo. Ci vuole pazienza con questi giocatori: non sono una cattiva squadra, la società negli ultimi due mesi ha fatto tantissimo. Nzola non titolare? Quando imparerà ad allenarsi bene giocherà dall’inizio, ma fino a quel momento starà in panchina”.