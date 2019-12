Trapani, Baldini: "Ripresa inaccettabile. Mi prendo la responsabilità"

Fonte: primapaginamazara.it

Intervenuto in conferenza a margine del ko contro il Pisa, il tecnico del Trapani Francesco Baldini si è così espresso: "La cosa che mi è dispiaciuta di più è stato il secondo tempo dove la squadra si è slegata, ha mollato, e la responsabilità è mia non dei ragazzi. La partita si è messa in salita dopo aver preso gol dopo sessanta secondi, dopo di che abbiamo provato ad attaccare. Abbiamo avuto tante assenze importanti tra cui Ferretti. Mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta. Ennesimo gol preso nei primi minuti? Le ho provate tutte per fare entrare i ragazzi meglio in partita, ho provato il ritiro anticipato, non gli ho fatto capire quale formazione avrei schierato, ho provato ad alzare o abbassare la pressione quando si poteva. Il secondo tempo è stato inaccettabile e possiamo solo chiedere scusa. Oggi ho messo in campo la squadra più grossa dal punto di vista fisico, quindi non è stato quello il problema, il problema è stato mentale, avevamo preparato la partita come se fosse la partita della vita in settimana, ma c’è stato un problema mentale. Cosa fare adesso? Dovrei capire intanto il perché di questa giornata, guardando negli occhi i ragazzi e partirei direttamente da li per capire cosa è successo, devo parlare con i ragazzi, perché la prestazione del secondo tempo mi ha deluso".