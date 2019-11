Trapani, Baldini: "Se temo per la mia panchina? Sono scelte della società"

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Cosenza, il tecnico del Trapani Francesco Baldini ha così commentato il 2-2 del Provinciale: "Ci sono stati dei momenti in cui il pallino del gioco lo avevano in mano loro, altri in cui lo avevamo noi. Ce le siamo date, come diciamo in Toscana. Un rigore non dato, il palo di Scaglia, quindi sotto il punto di vista dello spirito di squadra ho fatto i complimenti ai ragazzi, con tutti i difetti del caso hanno fatto la partita che andava fatta. Se temo per la mia panchina? Se ne parla da inizio anno, a me non interessa - commenta il tecnico ex Primavera della Juventus -. Finché la società mi dà fiducia lavoro 20 ore al giorno. Biabiany? Oggi è il primo allenamento che fa fino a fine partita. Ieri pomeriggio era contratto, non posso rischiare. Golfo ha avuto la febbre, potevo portare uno della Primavera che non avrebbe comunque giocato e quindi ho portato lui".