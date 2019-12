Trapani, Baldini: “Tenuto testa al Benevento per settanta minuti”

A margine della sconfitta maturata in casa della capolista Benevento, parla il tecnico del Trapani, Francesco Baldini che analizza così la partita: “Abbiamo speso tante energie. Oggi, per settanta minuti abbiamo provato a tenere testa ad una squadra fortissima, basta vedere i giocatori che ha in rosa il Benevento. La cosa che mi da fastidio, l’ho detto anche ai ragazzi, è stato gli ultimi venti minuti perché noi non ci possiamo permettere di abbassare la testa, mai. I ragazzi non hanno fatto una cattiva prestazione fino al settantesimo, però il gol subito da lontano da Carnesecchi è l’emblema, nel senso che abbiamo abbassato la testa e noi non possiamo permettercelo. Ripeto non avevano fatto malissimo contro una signora squadra. Venire a Benevento e prendere due gol nel primo tempo non è una situazione facile, per poi rimettersi in carreggiata. Nel secondo tempo siamo partiti meglio, a prescindere dal gol sbagliato, eravamo sul pezzo e concentrati. Dopo il terzo gol, abbiamo sbagliato completamente l’atteggiamento e questo è una cosa che noi non ci possiamo permettere”.

In conclusione: “E’ logico che le gare da vincere non siano queste, ma io voglio rimanere in partita sempre, anche dopo il tre a zero, la testa va tenuta sempre alta. Questa partita ci deve servire da lezione per affrontare meglio il Pisa e ben venga, anche perché penso che tutti noi oggi abbiamo imparato qualcosa. Noi siamo una squadra, dobbiamo sicuramente crescere, le gare si giocano in undici e basta che molla un solo giocatore che compromette tutto il meccanismo di una squadra”.