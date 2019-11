Trapani, Baldini: "Torniamo a casa senza punti, è difficile da accettare"

C'è amarezza in casa Trapani per l'ennesima prestazione non accompagnata da punti utili per la classifica. Nella conferenza stampa post partita, riportata da TuttoUdinese.it, il tecnico Francesco Baldini ha parlato anche delle decisioni arbitrali che avrebbero sfavorito i granata, in particolare nell'episodio del rigore del 2-0:

"Non voglio parlare dell'arbitro, ma è assurdo che non ci sia il VAR in serie B. Gli episodi contro il Trapani iniziano ad essere troppi. Pochi i 3 minuti di recupero visto il tempo reale che si è giocato. Gli episodi, anche i più piccoli, ci sono sempre contro e noi abbiamo bisogno di rispetto, lo vogliamo.

Nella gara di oggi ci è mancato il gol, dobbiamo crescere in personalità e per farlo abbiamo bisogno di esperienza. Tanti giocatori sono al debutto in questa serie e hanno bisogno di tempo. Avevamo preparato i calci piazzati perché sapevamo che era un dei punti forti dei nostri avversari ma non siamo stati capaci di mettere in campo quanto preparato.

Ci tengo a fare i complimenti a Candela che è rientrato da poco da un infortunio. Oggi, come con il Frosinone, riceviamo i complimenti per il gioco mostrato ma torniamo a casa senza punti e questo alle lunga è difficile da accettare. Il rammarico più grande è verso i tifosi che ci hanno sostenuto in questa trasferta, ce la stiamo mettendo tutta per crescere il più velocemente possibile".