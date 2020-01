Secondo il portale israeliano One.co.il il terzino mancino Shay Ben David sarà un calciatore del Trapani. Il classe ‘97 del Maccabi Haifa da tempo era in Sicilia per sottoporsi a un periodo di prova con il club granata e ora per lui si apriranno le porte della Serie B. L’israeliano ha infatti fugato ogni dubbio sulla sua tenuta fisica, dimostrando di essere pronto fin da subito a dare una mano a mister Castori per conquistare la salvezza.