Trapani, Biabiany e altri 3 compagni non rientraranno subito. Si attenderà il 3 giugno

I calciatori stranieri del Trapani che sono tornati in patria durante il lockdown - Jonathan Biabiany, Stefan Strandberg, Nikola Jakimovski e Shay Ben David – non torneranno immediatamente in Sicilia. Il club ha infatti deciso di attendere il loro rientro fino a quando non sarà più obbligatoria la quarantena. I quattro calciatori dovrebbero quindi tornare a Trapani dopo il tre giugno, data in cui dovrebbero essere autorizzati i viaggi da e per l'estero senza restrizioni, per mettersi a disposizione di Castori in vista della ripresa del campionato.