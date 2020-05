Trapani, Biabiany: "Ho avuto problemi di rientro come tutti, si vuole mettere pressione ad altri"

vedi letture

Jonathan Biabiany, esterno offensivo del Trapani, è intervenuto ai microfoni di trapanigranata.it per spiegare il suo mancato ritorno. Ecco le sue parole: "Sono stato convocato per il ritorno, ma, in accordo sempre con il direttore, per problemi aerei e come tutti gli stranieri ancora nel loro paese, non ho avuto la possibilità di tornare".

"Per quanto riguarda quello che ha detto Petroni (che sosteneva il mancato rientro del classe ’88 assieme agli altri tesserati, ndr) non so se si parlino tra lui ed il direttore. Io sono sempre in contatto con il direttore - ha proseguito Biabiany - e non c’è mai stato nessun rifiuto da parte mia. Penso che si voglia togliere un po’ di pressione e metterne su altre persone. Alla città di Trapani e al club Trapani auguro il meglio, ma la verità si deve sempre sapere".