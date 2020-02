vedi letture

Trapani, Biabiany: "In campo solo chi crede alla salvezza. Io e i tifosi? Sono uomo anch'io"

Dopo lo screzio con i propri tifosi, in casa Trapani è l’attaccante Jonathan Biabiany: “E’ successa una cosa verso il 15’, ho avuto una reazione perché non mi erano piaciute certe cose che avevo sentito. Capisco che la partita stava andando male, tutto ci stava andando storto, e non ho digerito alcune situazione anche per il nervosismo: capisco anche i tifosi, sono venuti in tanti molto lontano e hanno assistito alla peggiore partita fatta, ma sono un uomo anche io. Dopo quella gara, che non so neppure come spiegare, il minimo che possiamo fare è chiedere scusa: siamo andati un po' in difficoltà ed è poi mancato tutto, niente si è raddrizzato, forse l'abbiamo sentita troppo, ma davanti abbiamo 14 partite, non c’è tempo per piangere. Occorre guardare avanti in fretta".

Andando poi oltre: "Io sono arrivato ma mi sono fatto male subito, ho poi giocato con un po' di dolore al ginocchio, ma ora sto bene, devo solo trovare la giusta quadra, ma sono convinto di poter fare ancora la differenza in questa categoria: ho giocato in diversi ruoli e sono a disposizione del mister, non sono certo quello che va a lamentarsi della posizione. Alla salvezza ci credo, e come me i miei compagni: chi non ci crede è meglio non scenda in campo, perché la zona tranquilla non è così lontana. La società e la città meritano la B".

Conclude poi parlando della sfida contro lo Spezia: "Dobbiamo caricarci noi per primi, da soli, dobbiamo riscattarci dalla brutta figura fatta a Cremona, gli stimoli li abbiamo già da soli, ma speriamo comunque nel sostegno dei nostri tifosi. Anche se sono delusi dalla partita e dal mio atteggiamento, abbiamo bisogno di loro, i conti si fanno alla fine. Ogni gara che giochiamo da ora in avanti è una finale, è importante non arrivare mentalmente scarichi: ce la possiamo giocare contro tutti".