Trapani, Biabiany: "Mi piacciono le sfide difficili. Oggi era fondamentale"

Intervenuto in zona mista dopo la vittoria contro il Livorno per 2-1, l'ex Inter e Parma Jonathan Biabiany ha parlato così: "Sicuramente non ho i 90 minuti nelle gambe, ma era fondamentale partire dall'inizio per aiutare i ragazzi. Ho cercato di giocare con testa ed esperienza, quando avevo palla ne avevo sempre tre in marcatura ma cercavo di liberarmi subito, i ragazzi hanno fatto il resto. Qua c'è un gran gruppo, si possono fare buone cose. Fare punti oggi era fondamentale, il campionato è ancora aperto, avevamo forse un po' di paura e qualcosa potevamo gestirlo meglio, ma le vittorie danno fiducia, vanno bene per il morale: sentiamo un po di pressione, ma ora pensiamo a questi tre punti. Baldini è molto bravo".

Il trasferimento al Trapani?

"Avevo studiato questa opportunità, avevo voglia di giocare. Per me è una sfida, e a me piacciono le sfide difficili".