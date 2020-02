© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Trapani tiene ancora banco la direzione di gara di Antonio Di Martino in occasione del posticipo di Serie B contro la Salernitana. Nel mirino un paio di episodi in area di rigore- una trattenuta sospetta e poi un fallo di mano – che hanno portato Castori a disertare la conferenza stampa post gara e l’attaccante Evacuo a parlare di “tre episodi dubbi”.

Anche Jonathan Biabiany si è lamentato dell’arbitraggio, ma attraverso le storie di Instagram in cui si vede legge “VAR” e “Scandals” con l’immagine di un arbitro.