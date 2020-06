Trapani, Buongiorno: "Ci sono i presupposti per conquistare i tre punti col Frosinone"

Solo due giorni alla ripresa del campionato, e per il Trapani si presenterà subito la difficile sfida interna contro il Frosinone. Della quale, ai canali ufficiali del club siciliano, ha parlato il difensore - arrivato in prestito dal Torino - Alessandro Buongiorno: "Abbiamo iniziato molto bene gli allenamenti, stiamo lavorando molto duramente tutti insieme, abbiamo ripreso però bene: ci sono i presupposti per fare una buona gara. In più ci siamo lasciati alle spalle un periodo positivo, e da li, da quei quattro risultati utili consecutivi, dobbiamo ripartire: la squadra sta bene, ci alleniamo bene, quindi dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza di poter fare risultato. Tre punti sarebbero fondamentali per partire subito al meglio e raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza".

Andando poi sul personale: "Inizialmente non è stato facile stabile un routine durante il lockdown, ma comunque mi sono allenato tutti i giorni per cercare di mantenere al meglio la forma fisica, cercando di arrivare pronto per questo finale di campionato, dove dovremmo fare una coraggiosa rimonta".

Sulle gare a porte chiuse: "Chiedo ai tifosi di seguire anche da casa il Trapani, il tifo ce lo portiamo dentro e cercheremo di dare il massimo in campo".