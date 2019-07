Trapani, c’è anche Di Biagio per la panchina

Il Trapani è ancora alla ricerca di un tecnico per la nuova stagione. Secondo quanto riferito da Sky il club siciliano avrebbe avviato nella giornata di oggi i contatti con Francesco Baldini, ex tecnico della Primavera della Juventus, mentre giovedì incontrerà Pasquale Marino. Sullo sfondo però c’è anche Gigi Di Biagio, ex ct dell’Under 21, corteggiato anche dai campioni ellenici del PAOK Salonicco.