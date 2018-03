Trapani, Calori: "Non dobbiamo mai mollare, Rende una rivelazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Calori, allenatore del Trapani, attraverso il sito ufficiale granata ha così presentato la sfida di domani a Rende: “Dopo la partita con l’Akragas, a Siracusa, abbiamo svolto le giornate di allenamento che avevamo a disposizione in Calabria per preparare un’altra tappa importante del nostro percorso. Abbiamo cercato di preparare la gara nel modo giusto, sapendo che sarà una partita in un campo non facile e quindi che dobbiamo essere bravi sotto tanti punti di vista, sia mentale, sia caratteriale, sia tecnico. Il campionato ci ha dimostrato che tutti possono fare risultato contro tutti. Dipende sempre da noi, dalla nostra interpretazione. Ai ragazzi dico: non possiamo regalare nulla a nessuno. A volte lo abbiamo fatto, ma è altrettanto vero che siamo stati bravi a recuperare qualche errore. Dobbiamo avere sempre questa caratteristica: non mollare mai, continuare a credere, fare più punti possibili e guardare una partita alla volta, non pensando a quello che è stato ieri ma a quello che dovremo fare domani. E domani dobbiamo affrontare il Rende, una squadra che è cresciuta e che può considerarsi una delle rivelazioni del campionato per come è stata costruita. Quindi dobbiamo avere rispetto nei confronti dell’avversaria, ma soprattutto credere in quello che siamo”.