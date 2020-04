Trapani, Carnesecchi: "Innamorato di questa gente. Spero di tornare in campo e salvare il club"

Il portiere del Trapani Marco Carnesecchi ha parlato nel corso di una diretta Instagram della società del momento attuale: “Sono rimasto bloccato a Trapani e stiamo aspettando di capire come si riprenderà. Mi alleno in casa con Colpani, con cui condivido l'appartamento. Qui a Trapani mi trovo bene, sono innamorato di questa gente che non ci ha mai abbandonato nonostante i risultati negativi. - continua Carnesecchi come riporta Trapanigranata.it - I miei procuratori mi consigliarono di venire a Trapani per via anche dell’esperienza positiva che avevano avuto con Furlan. Non mi aspettavo tutto l’amore per la maglia che c’è qui. Ora spero di poter tornare in campo e lottare per salvare questa squadra”.