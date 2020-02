Trapani, Castori: "A Salerno per ritrovarci". I convocati dei siciliani

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Conferenza stampa della vigilia per Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, che ha presentato il posticipo di Serie B contro la Salernitana in programma questa sera: "La squadra ha assorbito la delusione della sconfitta in casa, della scorsa settimana. Abbiamo lavorato tanto: stiamo bene soprattutto sotto l'aspetto fisico. Abbiamo l'atteggiamento giusto per approcciare una partita difficile, com'è quella di domani. Comunque non dobbiamo guardare chi abbiamo di fronte, ma pensare a noi stessi. Andremo a Salerno per ritrovare noi stessi. Certamente sarà una partita dura, difficile, dove si sfideranno due squadre con due obiettivi differenti: loro lottano per la promozione, noi per salvarci. Durante la sessione di mercato ho chiesto alla società di acquistare degli attaccanti perché numericamente ne avevamo pochi. Piszczek questa settimana si è allenato bene ed ha una condizione fisica discreta, meglio di quella che pensavo. Ha tutto il tempo per crescere e migliorare. Kupisz anche è pronto. Domani, come sempre, andrà in campo chi sta bene. Odjer giocherà? Vedremo... A me piace sbagliare con la mia testa e non ascoltare quello che gli altri dicono o scrivono. I risultati di ieri ci hanno dato una grande mano, dobbiamo recuperare punti. Non credo alla storia degli ex, ma so che lì ci aspetterà uno stadio infuocato. Ventura è un grande allenatore ed entrambi abbiamo bisogno di punti. Purtroppo, come giusto che sia, non posso svelare il piano tattico della partita di domani, sono cose che devono restare negli spogliatoi. Tutti dovranno dare il massimo fino alla fine della stagione, poi chi vorrà andare via lo potrà fare. Non saranno convocati Biabiany, Buongiorno e Ben David".

Di seguito i convocati del Trapani per il match di questa sera a Salerno:

Portieri: Kastrati, Carnesecchi, Stancampiano

Difensori: Pagliarulo, Scognamillo, Fornasier, Del Prete, Pirrello, Grillo, Strandberg

Centrocampisti: Taugourdeau, Aloi, Coulibaly, Luperini, Odjer, Kupisz, Colpani

Attaccanti: Evacuo, Scaglia, Piszczek, Pettinari, Dalmonte