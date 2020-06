Trapani, Castori: "Abbiamo i requisiti per la salvezza. Giocatori hanno speso tutto"

La vittoria accarezzata fino alla fine e sfumata in pieno recupero è difficile da digerire per il Trapani, autore di una prova di carattere in quel di Cosenza. Nella conferenza post partita il tecnico granata Fabrizio Castori ha voluto analizzare i diversi aspetti della gara del Marulla, come riporta Trapanigranata.it:

"Penso che gli errori siano stati determinanti, soprattutto per la fatica che si è profusa fino alla fine. Gli episodi ci hanno messo in una posizione disagiata e di concludere la partita in inferiorità numerica. Rimanendo in dieci, e con sei minuto di recupero, ci sta che un ragazzo perda la lucidità e che subiamo il gol."

Sulla gestione della gara da parte dell'arbitro:

"Stiamo a recriminare gli episodi arbitrali che ci sono stati. Riteniamo che non tutti gli episodi siano stati fischiati nel modo giusto. Sono qui ad analizzare una partita che vincevamo fino al novantacinquesimo nonostante le difficoltà. Siamo amareggiati per come è finita. Abbiamo tutti i requisiti per rincorrere la salvezza, nonostante il pareggio che non accetto. Siamo vivi: dobbiamo continuare su questa strada perché siamo in forma ed in grado di lottare per la salvezza fino alla fine."

Sulle sostituzioni operate nel finale:

"Noi ci siamo abbassati perché il Cosenza ha giocato il tutto per tutto. Siamo stati costretti a fare le sostituzioni perché i giocatori hanno speso tutto".