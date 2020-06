Trapani, Castori: "Condizione in crescita. Caldo fattore decisivo contro l'amico Tesser"

Nell'immediata vigilia del match contro il Pordenone Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, ha analizzato i temi della gara in conferenza stampa: “Sarò a confronto con il mio amico Attilio Tesser contro la cui formazione bisogna avere testa, cuore e gambe. Incontreremo una squadra che lotta per la serie A, ha entusiasmo ed esperienza. Di conseguenza massimo rispetto per l’avversario però noi dobbiamo pensare al nostro cammino. Il caldo certamente non agevolerà nessuno. Le condizioni fisiche generali posso definirle in crescita. Bisogna essere molto concentrati per un confronto che si presenta difficilissimo ma che comunque possiamo fare nostro. Dalla squadra mi attendo miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Conosciamo l’importanza del nostro obiettivo e prevedo un Trapani all'altezza della situazione. Più partite giochiamo meglio è per ritrovare una condizione che già è abbastanza interessante. Mi aspetto, comunque, una crescita perché è normale che sia così...”.