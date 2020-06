Trapani, Castori: "Confermata la crescita dell'ultimo periodo"

Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 3-0 sul Pordenone.

Alla vigilia ha chiesto testa, cuore e gambe: i ragazzi lo hanno accontentato. Piszczek a tratti devastante, ma lunedì mancherà Pettinari

"I ragazzi hanno fatto la partita che avevo chiesto loro di fare, sono andati oltre le difficoltà e hanno corso molto fino alla fine. Questo mi lascia molto fiducioso per il futuro, per me l'intensità è un dogma e il fatto che la squadra risponda bene è una cosa che mi rende contento. Nelle condizioni in cui siamo, può bastare poco per far riaprire un match che sembra già vinto. Prima o poi, un diffidato viene squalificato: la settimana scorsa è toccato a Pagliarulo, oggi a Pettinari. L'importante è che non vengano squalificati tutti insieme, infatti 4-5 diffidati non li farei mai giocare tutti insieme"

E' un risultato importante in vista del Cosenza?

"Avevamo la necessità di fare punti con Frosinone e Pordenone in casa, siamo contenti. Oggi abbiamo giocato con attenzione e intensità, confermando la crescita dell'ultimo periodo"

Sono state molto positive anche le prestazioni dei singoli

"Sottolineo le prestazioni della squadra, oggi non abbiamo subito gol per la seconda volta consecutive e abbiamo dimostrato solidità e compattezza nel reparto difensivo. C'è da elogiare tutta la squadra, siamo stati bravi a tenere sempre le distanze"

Un commento sulla prestazione di Strandberg

"Ha fatto un'ottima partita come il resto della squadra. E' un giocatore, a mio avviso, di grande importanza per una formazione come il Trapani: non lo abbiamo avuto sempre a disposizione per qualche problema fisico, ma quando c'è ce ne accorgiamo"

E' una vittoria che ci voleva in ottica salvezza: è il punto di svolta?

"Senza svolta non si farebbero sei risultati utili consecutivi. Adesso dobbiamo mantenerci con lo stesso atteggiamento, ho sempre avuto fiducia in questi ragazzi e mi aspetto che la crescita continui: non mi piace fare programmi, vivo il calcio di partita in partita e da domani ci concentreremo sul Cosenza".