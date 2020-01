© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Al termine della prima settimana di lavoro dopo la sosta, in casa Trapani è stato mister Fabrizio Castori a fare il punto della situazione: "E’ andata molto bene perché abbiamo lavorato molto sotto l’aspetto fisico, la sosta è stata davvero produttiva perché non ci saranno più momenti così lunghi per poter mettere a punto le cose che i ragazzi hanno perfezionato, in maniera molto approfondita. Ho visto grande impegno, sono soddisfatto perché si è lavorato con la volontà di recuperare tutto quello che serve per fare un buon girone di ritorno, in cui dovremmo cambiare marcia e atteggiamento. Ora siamo concentrati sulla prossima gara, sono arrivati intanto due profili che mi appartengono alla categoria di calciatori che piace a me, quelli con fame e voglia di arrivare. Da ora in poi non dobbiamo più sbagliare nulla”.