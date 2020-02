vedi letture

Trapani, Castori: "Domani in campo con la testa, più che col cuore. Assenze? Non le piango"

Alla vigilia della partita contro la Cremonese, una sorta di sfida salvezza, in casa Trapani è mister Fabrizio Castori a fare il punto della situazione: "E' una gara importantissima, ma ne mancano poi 14, quindi è inutile vedere una partita come la fine o l'inizio, i punti a disposizione sono tanti: ma è chiaro che cerchiamo di accorciare la classifica, specie perché siamo in un buon momento. A Salerno abbiamo perso in maniera immeritata e ingiusta, e mi fermo qui, chi vuol capire capisca. Ora penso alla Cremonese, che sarà consapevole dell'importanza della partita, ci vorranno sangue freddo e idee giuste in testa: non dobbiamo far prevalere l'aspetto emotivo. Ok metterci il cuore, ma la testa deve essere sempre lucida".

Andando poi alla rosa: "Lavoriamo molto su quelli che sono i nostri limiti e i nostri difetti, ma vi ricordo che è da tempo che non siamo in balia degli avversari, certi risultati, come appunto quello di Salerno, non devono ingannarci. Al netto poi del fatto che paghiamo molto a caro prezzo la minima percentuale di errori. Ben David è convocabile e recuperiamo Biabiany, ma perdiamo, oltre a Moscati, anche Del Prete che si è fatto male: quindi purtroppo siamo sempre quelli, ma il calcio è una cosa ciclica, gli infortuni rientrano nella casistica del nostro mestiere. E non mi piace piangere gli assenti, mancherei di rispetto a chi poi mando in campo. Odjer? Ha la mia fiducia, in questo lasso di tempo in cui è arrivato, però, non ho avuto occasione di metterlo dentro: se uno che occupa quel ruolo fa bene, l'altro deve sapere aspettare, non è un campionato Amatori dove giocano tutti perché si paga. Io applico il concetto di meritocrazia".

Non si sbilancia però su modulo e formazione: "Non do vantaggio alla Cremonese, non ne ha bisogno. Era partita per vincere il campionato, a me interessa fronteggiarla in un certo modo, più col carattere che con il modulo, che non è fondamentale. Perché qua dobbiamo mantenere la categoria, e servono punti".