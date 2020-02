vedi letture

Trapani, Castori: "Ho avuto le risposte che volevo, il pari ci va stretto"

Il pareggio contro lo Spezia non ha segnato la svolta sperata dal Trapani, ma ha restituito fiducia all'ambiente dopo la batosta di Cremona. Queste le parole dell'allenatore Fabrizio Castori al termine della gara, raccolte da Trapanigranata.it:

"Ho avuto le risposte che volevo dalla squadra. Si è fatta una grande partita per intensità: il pareggio ci va stretto. La vittoria non è arrivata, ma c’è stato carattere. Bisogna sempre guardare a migliorare ed oggi siamo stati sfortunati. La partita è stata equilibrata con due pali e potevamo vincere.

Evacuo non ha i novanta minuti a ritmi alti: il suo massimo è una frazione di gioco per me. Senza nulla togliere a lui, che sa bene come la penso. Io faccio la formazione solamente dopo l’ultima rifinitura: chi si allena bene gioca in campo.

Nel gol c’è stata una lettura sbagliata. Il terzino non deve mai vedere il numero di maglia del difensore centrale: una diagonale troppo profonda. Abbiamo nove stranieri diversi e i calciatori hanno una cultura di calcio differente a quella nostra: ci vuole maggiore tempo per dare a tutti le stesse indicazioni. L’esperienza ci può far crescere".