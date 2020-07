Trapani, Castori: "Ho sempre creduto nella salvezza, i numeri danno conforto"

vedi letture

Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 2-1 sul Livorno: "E' stata una gara difficilissima, i nostri avversari hanno giocato con una straordinaria sostanza e per noi è stato impossibile riuscire a sbloccarla nelle prime battute. Abbiamo subito gol all'unico tiro in porta, ma i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e con grande umiltà sono riusciti a completare la rimonta: ho sempre creduto nella salvezza, i numeri danno conforto alle speranze. Sono contento di aver vinto in rimonta in pieno recupero, il calcio è questo: fino a quando si gioca, può succedere di tutto. C'è fiducia, non bisogna calare sotto l'aspetto nervoso: oggi abbiamo vinto con i subentrati che hanno velocizzato la manovra, la squadra ha imparato a saper leggere le partite per novanta minuti e questo è sinonimo di una crescita ormai abbastanza evidente".

"E' normale perdere un po' di lucidità quando si giocano diverse partite ravvicinate, ma abbiamo comunque raggiunto quota otto risultati utili consecutivi: ci sta un piccolo calo. Bisogna essere contenti della partita e della vittoria, siamo dando continuità e mostrando un ottimo atteggiamento: mancano sei partite al termine del campionato, noi speriamo di giocarne otto perché vorrebbe dire aver centrato l'obiettivo playout che, fino a qualche tempo fa, non si teneva nemmeno in considerazione. Siamo in serie positiva, dobbiamo insistere e continuare così: ora abbiamo la possibilità di rifiatare un po'".